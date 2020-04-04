بريطانيا تسجل معدلات قياسية بوفيات «كورونا».. 708 حالات جديدة خلال 24 ساعة

نقل مريض بـ«كورونا» إلى المستشفى. (أرشيفية: الإنترنت)

في عدد قياسي جديد، سجّلت بريطانيا في يوم واحد 708 وفيات جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد، مما يؤكد تسارع تفشي الوباء الذي أودى بحياة 4313 شخصا في البلاد.

وكان قد تم الإعلان، الجمعة، عن 684 وفاة بعدما وصلت الحصيلة إلى 569 وفاة، الخميس، بحسب قناة «سكاي نيوز».

684 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» في بريطانيا

وأحصيت حتى الآن 41903 إصابات رسمياً في البلاد. وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، قال، الجمعة، إن الذروة الأكثر فتكا لتفشي فيروس «كورونا» في بريطانيا يمكن أن تصل يوم عيد الفصح، في أبريل الحالي.

وأضاف وزير الصحة، الذي يقضي عزلا ذاتيا، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا: «أعتقد أن هذه نتيجة محتملة تمامًا. بالطبع هناك عدم يقين حول ذلك»، «جزء من التحدي المتمثل في التواصل حول هذا المرض واستجابتنا له هو أن هناك الكثير من الأشياء التي لا نعرفها بعد. هذا هو أحدها».

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