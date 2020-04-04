تباطؤ انتشار «كورونا» المستجد في إيران بحسب الأرقام الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 06:15 مساء
مواطن إيراني يضع كمامة للوقاية من فيروس «كورونا» (أرشيفية: الإنترنت)

تراجع عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس «كورونا» المستجد في إيران لليوم الرابع على التوالي، وفق ما تظهر الأرقام الرسمية التي أصدرتها السلطات السبت، فيما يخرج البلد من عطلة استمرت 15 يوما.

وصرح الناطق باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، خلال مؤتمر صحفي تلفزيوني أن وباء «كوفيد-19» تسبب بـ158 وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في الجمهورية الإسلامية إلى 3452 وفاة، وفق «فرانس برس».

إصابة رئيس مجلس الشورى الإيراني بـ«كورونا»

كما أفاد جهانبور عن تسجيل 2560 إصابة جديدة. وتكشف هذه الأرقام عن تراجع في الإصابات اليومية الجديدة لليوم الرابع على التوالي، بالمقارنة مع أعلى مستوى سجل في 31 مارس عند إحصاء 3111 إصابة يومية.

ومنذ الإعلان عن أولى الإصابات في فبراير، أفادت إيران التي تعتبر من الدول الأكثر تأثرا بفيروس «كورونا» المستجد عن 55743 إصابة مؤكدة بصورة إجمالية، غير أن البعض في الخارج يشتبه بأن هذه الأرقام الرسمية أدنى من الواقع.

وفيما لا يزال 4103 مرضى في حال حرجة، أكد جهانبور أن «عدد الذين تعافوا ازداد في الأيام الأخيرة»، مشيرا إلى أن 19736 شخصا بالإجمال غادروا المستشفى بعد شفائهم. وبعدما بذلت الحكومة الإيرانية كل ما بوسعها لتفادي فرض حجر منزلي على السكان، أعلنت في 25 مارس حظر أي تنقل بين المدن.

ويبقى هذا القرار وجميع التدابير الأخرى المتخذة للحد من انتشار الفيروس، مثل إغلاق المدارس والمساجد والعمل من المنزل لموظفي الإدارات الحكومية، سارية حتى 8 أبريل مع احتمال تمديدها لما بعد هذا التاريخ.

روحاني: أميركا أضاعت فرصة رفع العقوبات عن إيران وسط أزمة «كورونا»

كان من المفترض نظريا أن يكون السبت موعد استئناف النشاط في إيران بعد عطلة نهاية السنة الإيرانية التي استمرت أسبوعين، لكن العديد من المتاجر كانت لا تزال مغلقة في طهران فيما حركة السير ضعيفة جدا. وأفاد التلفزيون الرسمي، السبت، عن زيادة في حركة التنقل بالمقارنة مع اليومين السابقين، ولو أن السلطات لا تزال تدعو السكان إلى لزوم منازلهم «قدر المستطاع».

وصرح نائب وزير الصحة، إيراج حريرجي، للتلفزيون أن «زيادة حركة السير في طهران مقلقة»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تدرس عودة النشاط إلى طبيعته تدريجيا. ودعا الرئيس حسن روحاني المواطنين، الخميس، إلى لزوم الحيطة وإلا فإن قيودا جديدة قد تفرض عليهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» تحذر من مخاطر الألغام الأرضية في ليبيا.. وتنصح ...
ليبيا
السعودية: لم ننسحب من صفقة «أوبك+» وموقفنا من النفط الصخري معروف
اقتصاد
«السيطرة على الأمراض» يوصي الأميركيين بارتداء كمامات في الأماكن العامة.. وترامب:...
دولى
مركز إماراتي يجري فحوص «كورونا» للسكان في سياراتهم ويرسل النتيجة عبر رسالة نصية
عربى
بأمر ملكي.. الحكومة السعودية تتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص
عربى
«المركزي» يرد على بيان «الرئاسي» بدعوة مؤسسات الدولة كافة لـ«توحيد جهودها» في ...
ليبيا
ليبيا تسجل أول حالة وفاة بـ«كورونا»
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل المجاهد الورع الشيخ محمود حسين بوهدمة
ثقافة وفن
ترامب يحصل على لقب «الأكثر حماقة» في أميركا خلال أزمة «كورونا»
دولى
«إبادة أمة.. والقادم أعظم».. «فرانس برس» ترصد حصاد عام على حرب العاصمة
ليبيا
الرئيس بوتين يعلن شهر أبريل عطلة مدفوعة الراتب
دولى
الرئاسي يصدر بيانا بالدعوة لاجتماع عاجل لمجلس إدارة «المركزي»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بريطانيا تطارد 14 منتجا وهميا لعلاج «كورونا»