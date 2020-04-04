الجيش الإسرائيلي ينتشر في مدينة «يهودية» لفرض الالتزام بتدابير مكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 12:54 مساء
يهودي متشدد في بني براك، دولة الاحتلال الإسرائيلي، 2 أبريل 2020 (أ ف ب)

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة بنشر مئات الجنود من أجل «مساعدة» السلطات المدنية في بني براك شرق تل ابيب على فرض الالتزام بالتدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد في المدينة التي تعتبر بؤرة الوباء في إسرائيل والخاضعة للحجر المنزلي.

وأحصت إسرائيل رسميا 36 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد وأكثر من سبعة آلاف إصابة مؤكدة، سجل نصفها بحسب وسائل الإعلام المحلية لدى اليهود المتشددين الذين يمثلون حوالى 10% من الإسرائيليين، وفق «فرانس برس».مساعدة مدنية

دوريات خاصة
وإزاء رفض العديد من اليهود المتدينين الذين يمثلون معظم سكان بني براك الالتزام بتدابير الابتعاد الاجتماعي والحجر المنزلي، سيرت الشرطة دوريات خاصة في الأحياء المتدينة وحدت السلطات من إمكانية الدخول إلى المدينة البالغ عدد سكانها 200 ألف نسمة.

وأعلن مكتب نتانياهو «على ضوء القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وعلى ضوء الوضع الخاص في بني براك، فإن القوات المسلحة الإسرائيلية ستقدم فورا مساعدة مدنية ضرورية لبلدية بني براك لتتيح لها الاضطلاع بمسؤولياتها».

وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء جوناثان كونريكوس أن الجيش سينشر ما بين 800 وألف جندي في بني براك مهمتهم «مساعدة» السلطات المدنية بسبب «عدم الالتزام نسبيا بتعليمات وزارة الصحة» في المدينة.

وأضاف أن الجنود سيوزعون الطعام والأدوية ويساعدون في إجلاء بعض الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض وباء كوفيد-19.

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