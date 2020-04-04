ترامب يحمل أوباما مسؤولية عدم توافر أدوات لمواجهة فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 09:03 صباحا
ترامب وأوباما في لقاء سابق بينهما في نوفمبر 2016. (أرشيفية: الإنترنت)

ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب باللوم على الرئيس السابق باراك أوباما، وحمله مسؤولية عدم وجود ما يكفي من الكمامات والقفازات لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، الجمعة، "إن الإدارة السابقة لـ باراك أوباما تركت الجيش بدون ذخيرة"، حسب شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وبلغ فيه عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أكثر من 7400 حالة، بينما تجاوزت الإصابات 28 ألف حالة، وفق إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وكرر ترامب رفضه إصدار أمر وطني عام ببقاء السكان في المنازل لإبطاء انتشار الفيروس، على الرغم من مطالبة كبير مسؤولي الصحة في البلاد، أنتوني فوسي بذلك.
 

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