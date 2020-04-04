«السيطرة على الأمراض» يوصي الأميركيين بارتداء كمّامات في الأماكن العامة.. وترامب: «أنا اخترت ألا أقوم به»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 01:12 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (الإنترنت)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، توصية حكومية جديدة لجميع الأميركيين تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، في محاولة لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحض الناس على وضع أي غطاء على الوجه كالمناديل على سبيل المثال، وذلك من أجل إبقاء الأقنعة الطبية متوافرة للعاملين في مجال الصحة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «الأمر سيكون طواعية حقًّا.. ليس عليكم أن تقوموا بذلك، وأنا اخترت ألا أقوم به. لكنّ بعض الأشخاص قد يرغبون في فعل ذلك، وهذا حسن».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مركز إماراتي يجري فحوص «كورونا» للسكان في سياراتهم ويرسل النتيجة عبر رسالة نصية
عربى
بأمر ملكي.. الحكومة السعودية تتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص
عربى
أميركا تسجل أسوأ حصيلة يومية للوفيات بـ«كورونا» في العالم
دولى
هل اشترت واشنطن كمامات من الصين كانت مخصصة لفرنسا؟
دولى
أنطوني فاوتشي.. طبيب أميركي يكافح «كورونا» ويعارض رؤية ترامب للأزمة
دولى
في مثل هذا اليوم رحل المجاهد الورع الشيخ محمود حسين بوهدمة
ثقافة وفن
وباء «كورونا»: أكثر من مليون مصاب حول العالم و50 ألف وفاة على الأقل
دولى
ترامب يحصل على لقب «الأكثر حماقة» في أميركا خلال أزمة «كورونا»
دولى
«إبادة أمة.. والقادم أعظم».. «فرانس برس» ترصد حصاد عام على حرب العاصمة
ليبيا
بعثة الاتحاد الأوروبي تعلن تفاصيل مكالمة سيالة وبوريل
ليبيا
السعودية: حظر التجول بمكة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة
عربى
الرئيس بوتين يعلن شهر أبريل عطلة مدفوعة الراتب
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف يرى العلماء الألمان سيناريوهات نهاية «كورونا»؟