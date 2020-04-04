«السيطرة على الأمراض» يوصي الأميركيين بارتداء كمّامات في الأماكن العامة.. وترامب: «أنا اخترت ألا أقوم به»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (الإنترنت)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، توصية حكومية جديدة لجميع الأميركيين تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، في محاولة لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحض الناس على وضع أي غطاء على الوجه كالمناديل على سبيل المثال، وذلك من أجل إبقاء الأقنعة الطبية متوافرة للعاملين في مجال الصحة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «الأمر سيكون طواعية حقًّا.. ليس عليكم أن تقوموا بذلك، وأنا اخترت ألا أقوم به. لكنّ بعض الأشخاص قد يرغبون في فعل ذلك، وهذا حسن».