ترامب وماكرون يريدان تعاونا أكبر في الأمم المتحدة لمواجهة تفشي «كورونا»

ترامب (يمين) خلال لقاء مع ماكرون. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، لإعطاء دور أكبر للأمم المتحدة في مكافحة تفشي وباء «كوفيد-»19، وفق بيان للبيت الأبيض.

وأجرى ترامب وماكرون محادثة هاتفية، حيث ناقشا عقد اجتماع للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن في وقت قريب لتعزيز التعاون في الأمم المتحدة للقضاء على الوباء وضمان السلام والأمن الدوليين، حسب وكالة «فرانس برس».

وتواجه فرنسا والولايات المتحدة تباطؤًا اقتصاديًّا جراء الإغلاق الذي يهدف إلى وقف انتشار الوباء.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب أكد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الفرنسي، وأعرب عن تعازيه لهؤلاء الذين فقدوا حياتهم في فرنسا جراء الوباء.