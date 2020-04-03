غوتيريس: عاصفة «كورونا» ستصل إلى جميع مواقع النزاع

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أبريل 2020, 05:10 مساء
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في جنيف، 25 فبراير 2019، (ا ف ب)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الجمعة، من أن «الأسوأ لم يأت بعد» في الدول التي تشهد نزاعات، محذرًا من أن «عاصفة كورونا ستصل إلى جميع مواقع النزاع»، ودعا إلى وقف لإطلاق النار في مختلف أنحاء العالم للمساعدة على وقف انتشار «كوفيد-19».

وأضاف خلال تقديمه تقريرا حول التطورات الحاصلة منذ إطلاق دعوته لوقف النزاع والتفرغ لجهود مجابهة فيروس «كورونا» في 23 مارس الماضي، أنه «توجد فرصة للسلام، لكننا بعيدون عن تحقيقه. الحاجة إلى ذلك عاجلة. ستصل عاصفة كوفيد-19 حاليا إلى جميع مواقع النزاع»، حسب وكالة «فرانس برس».

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