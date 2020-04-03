خطاب تلفزيوني للملكة إليزابيث الثانية عن فيروس «كورونا» مساء الأحد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أبريل 2020, 04:30 مساء
الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا. (الإنترنت)

أعلن قصر باكينغهام، اليوم الجمعة، أن الملكة إليزابيث الثانية ستتوجه بكلمة متلفزة إلى البريطانيين ودول الكومنولوث حول وباء «كوفيد-19» عند الساعة السابعة من مساء الأحد المقبل بالتوقيت المحلي.

وقال القصر في بيان: «سجلت جلالة الملكة كلمة خاصة موجهة إلى بريطانيا والكومنولث تتعلق بوباء فيروس كورونا المستجد»، حسب وكالة «فرانس برس»، التي لفتت إلى أن الخطاب الاستثنائي هو الرابع للملكة إليزابيث الثانية خلال 68 عامًا من تربعها على العرش.

يشار إلى أن حصيلة الوفيات جراء فيروس «كورونا» في بريطانيا تجاوزت 3500 حالة، الجمعة.

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