أكثر من 900 حالة وفاة في إسبانيا خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أبريل 2020, 12:41 مساء
سيارة إسعاف في فالنسيا، 25 مارس 2020 (أ ف ب)

سجلت إسبانيا أكثر من 900 وفاة خلال 24 ساعة، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى عشرة آلاف و935 حالة.

وأعلنت السلطات الإسبانية أمس، الخميس، أيضًا تسجيل 950 وفاة خلال 24 ساعة، في رقم قياسي، وفق وكالة «فرانس برس». وأوضحت الحكومة أن عدد الإصابات بمرض «كوفيد-19» بلغ أكثر من 117 ألفا.

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وعالميا، تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليون حالة، فيما تعاني القارة الأوروبية من أكبر عدد من الضحايا، لا سيما في إيطاليا وإسبانيا ثم فرنسا. 

وتوفي نحو 51 ألفا و718 شخصا بالفيروس في 188 بلدا ومنطقة؛ ففي إيطاليا توفي 13 ألفا و915 شخصا، وهي الدولة الأكثر تضررا بعدد الوفيات؛ تليها إسبانيا بأكثر من عشرة آلاف و900  حالة.

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