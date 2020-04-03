أميركا تسجل أسوأ حصيلة يومية للوفيات بـ «كورونا» في العالم

ولاية نيويورك التي تشهد أكبر معدل انتشار للوباء في العالم، (أرشيفية: الإنترنت

سجلت الولايات المتحدة أسوأ حصيلة يومية للوفيات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، وذلك منذ ظهور المرض، إذ أحص بينَ الأربعاء ومساء الخميس نحو 1200 وفاة.

وواصل الوباء تفشه السريع حول العالم، متسببا في وفاة أكثر من 52 ألف شخص، ومخلفا تداعيات اجتماعيّة واقتصاديّة تبدو دراماتيكيّة، حيث بات نصف سكّان العالم، أكثر من 3.9 مليار شخص، خاضعين لإجراءات العزل والحجر الصحي.

ووافقت الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة الخميس بالإجماع على قرار يدعو إلى التعاون الدولي لمكافحة الفيروس، وهو أول نصّ تعتمده المنظّمة الدوليّة منذ تفشي الوباء.

والنصّ الذي حاولت روسيا وأربع دول أن تُعارضه، يشدد على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، ويندّد بكل أشكال التمييز والعنصرية وكره الأجانب في الاستجابة للوباء.

30 ألف وفاة في 3 دول

وبات إجماليّ عدد الوفيّات منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة يبلغ حاليا 5926 حالة، وفق إحصائيات رسمية تحدث باستمرار، ومع ذلك، فإن العدد الإجماليّ للوفيّات في إيطاليا 13,915 حالة، وفي إسبانيا 10,003 حالة.

وبين الأربعاء والخميس، أحصت الولايات المتحدة أيضًا أكثر من 30 ألف إصابة إضافيّة بالفيروس، ما يرفع العدد الرسميّ للإصابات المسجّلة في البلاد إلى أكثر من 243 ألفا، وفقا لجامعة جونز هوبكنز. وبالاستناد إلى أرقام البيت الأبيض، يُتوقّع أن يودي الوباء بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وطلب رئيس بلديّة نيويورك بيل دي بلاسيو الخميس من السكّان تغطية وجوههم عندما يغادرون منازلهم في هذه المدينة الأكثر تضرّراً من فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة.

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وأوضح دي بلاسيو في مؤتمر صحافي أنه يُمكنهم استخدام وشاح، أو شيء صنعوه في المنزل، مضيفا: لا نريدكم أن تستخدموا الأقنعة التي تحتاجها طواقم الطوارئ ومقدمو الرعاية الصحّية، إذ إنه ليس مؤكّداً أنّ هذه الأقنعة الطبّية ستكون متاحة بكمّيات كافية إلى حين انتهاء الوباء.

وسجّلت نيويورك منذ بداية الوباء 1562 حالة وفاة جرّاء الإصابة بالفيروس، وفقًا للأرقام التي نشرها مساء الخميس مسؤولو الصحة في المدينة التي أحصت أيضًا 49,707 إصابة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنّه أجرى فحصاً لفيروس كورونا المستجدّ، هو الثاني منذ بدء تفشّي الوباء، مشيراً إلى أنّ نتيجته جاءت سلبيّة.