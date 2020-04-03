فيروس «كورونا» يثير دعوات أميركية لتخفيف العقوبات على إيران

نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن متحدثا في كارولاينا الجنوبية، 29 فبراير 2020 (أ ف ب)

دعا المرشّح الرئاسي المحتمل عن الحزب الديمقراطي جو بايدن الخميس إلى تخفيف العقوبات الأميركيّة المفروضة على إيران، للحدّ من معاناة الجمهورية الإسلاميّة في مواجهة فيروس كورونا المستجدّ.

ووفق «فرانس برس»، قال بايدن إنّ على الولايات المتحدة إنشاء قناة تُخَصّص للمصارف والشركات من أجل العمل في إيران، إضافة إلى إصدار تراخيص لبيع طهران أدوية وأجهزة طبية.

ضمانات لجمعيات الإغاثة

ودعا إلى إعطاء ضمانات لجمعيّات الإغاثة بعدم معاقبتها في حال نشطت في إيران، مضيفا أنه على طهران أن تردّ بالمثل عبر إطلاق سراح المعتقلين الأميركيّين لديها.

واعتبر أنّ حملة «الضغوط القصوى» التي قادها الرئيس دونالد ترامب ضدّ إيران والتي تشمل عقوبات شاملة «أتت بنتائج عكسيّة» من خلال إذكاء عدائيّة النظام الديني. وقال بايدن في بيان «لا معنى في خضمّ أزمة صحّية عالميّة أن نجمع بين الفشل والقسوة من خلال منع الوصول إلى المساعدات الإنسانية المطلوبة».

وأضاف «إنّ وضع قيود على تدفّق المساعدات الإنسانية الدوليّة بشكل مصطنع سعياً وراء تسجيل نقطة سياسيّة (..) سيزيد من التهديد الذي يشكله هذا الفيروس على الشعب الأميركي، حاليا وفي المستقبل».

جاء هذا النداء بعد يوم من قيادة منافسه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بيرني ساندرز تحرّكاً مع مشرّعين من ذوي الميول اليساريّة للدّعوة الى رفع العقوبات الأميركيّة المفروضة على إيران، حيث توفي أكثر من 3,100 شخص جراء كوفيد-19.