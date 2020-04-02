هل اشترت واشنطن كمامات من الصين كانت مخصصة لفرنسا؟

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أبريل 2020, 11:23 مساء
عاملة تجهز طلبية كمامات وقائية في مصنع وسط فرنسا، 28 فبراير 2020. (أ ف ب)

نفت واشنطن بشكل قاطع الخميس شراء كمامات من الصين كانت مخصصة لفرنسا، ويأتي ذلك ردا على اتهامات وجهها لها عدة مسؤولين سياسيين فرنسيين.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لوكالة «فرانس برس» إن «حكومة الولايات المتحدة لم تشتر أي كمامة كان يفترض أن تسلمها الصين إلى فرنسا». وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن «المعلومات التي تقول عكس هذا خاطئة تماما».

سعر أعلى
من جهتها، أكدت الخميس فاليري بيكريس رئيسة إقليم إيل دو فرونس خسارة شحنة كمامات صينية لصالح الأميركيين الذين «عرضوا سعرا أعلى» للحصول عليها. ولم توضح المسؤولة الجهة الفرنسية، سواء كانت خاصة أو عمومية، التي قامت بطلب الشراء.

وقبل بضعة أيام، دان رئيسا إقليمين فرنسيين آخرين ممارسات مشابهة قامت بها جهات أميركية، دون أن يقدما تفاصيل أخرى عن هويتهم. وقال جان روتنر رئيس منطقة غراند إيست «على مدرج المطار، يخرج الأميركيون المال ويدفعون ثلاثة أو أربعة أضعاف (سعر) الطلبيات التي قمنا بها».

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