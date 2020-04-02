وباء «كورونا»: أكثر من مليون مصاب حول العالم و50 ألف وفاة على الأقل

صورة من آخر إحصائية لضحايا وباء «كورونا» حول العالم، نقلا عن موقع «worldometer»، اليوم 2 أبريل 2020 (بوابة الوسط)

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد إلى أكثر من مليون شخص حول العالم، فيما بلغت الوفيات 50 ألفا على الأقل، نحو 75% منها في أوروبا، وفق تعداد لوكالة «فرانس برس» يستند إلى مصادر رسمية حتى الساعة 17.50 بتوقيت غرينتش، يوم الخميس، وتعداد آخر من موقع «worldometer» المعني بالإحصائيات السكانية والاقتصادية عالميا.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات المسجّلة 51.364 حالة، بينها 37.709 في أوروبا، القارة الأكثر تأثرا بالفيروس.

الأكثر تسجيلا للوفيات

وتتصدّر إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات مع 136.915 حالة وتليها إسبانيا مع 10.003 حالات، ثم فرنسا مع 5.387 حالة، في حين تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة مع 5.316 حالة.

ومنذ أول ظهور للوباء في الصين في ديسمبر تم تسجيل 989.281 إصابة مؤكدة بالفيروس، أكثر من نصفها في أوروبا (542.077 إصابة)، و235.900 إصابة مسجّلة في الولايات المتحدة وكندا (5.427 مجموع الوفيات في البلدين) و112.061 إصابة في آسيا (3.998 وفاة).

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من الحصيلة الفعلية للإصابات، إذ إنّ دولا عدة لا تجري الفحوص إلا للحالات التي تتطلب دخول المستشفى.