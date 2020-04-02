«فرانس برس»: أكثر من 500 ألف إصابة بفيروس كورونا بأوروبا

جرى تسجيل أكثر من 500 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد رسميا في أوروبا، أي أكثر من نصف إجمالي الإصابات في العالم بحسب تعداد لـ«فرانس برس» الخميس، ومع 508271 إصابة على الأقل بينها 34571 وفاة، تعد أوروبا القارة الأكثر تأثرا بوباء كوفيد-19.

وباتت إيطاليا (13155 وفاة) وإسبانيا (10 آلاف وثلاث وفيات) مع أكثر من 100 ألف إصابة لكل بلد، الدولتين الأوروبيتين الأكثر تضررا بالفيروس. لكن الحالات المسجلة لا تكشف سوى جزء من الإصابات الفعلية لأن العديد من البلدان لم تعد تجري الفحص إلا على الأفراد الذين يدخلون المستشفى للعلاج.

ويقترب عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في العالم من مليون شخص مع انتشار الوباء بـ«شكل متسارع»، حاصدا أرواحا بينها رضيع في أسبوعه السادس، أصبح أصغر الضحايا الـ46 ألفا، الذين أودى المرض بحياتهم، وسجلت أكثر من 900 ألف إصابة بفيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا» المستجد في العالم، بينها 215 ألفا في الولايات المتحدة، حيث يتسارع انتشار المرض، وفي غياب القدرات الكافية لكشف الإصابات، هذه الأرقام هي أقل من الواقع على الأرجح.

وأودى فيروس «كورونا» المستجد بأكثر من 30 ألف شخص في أوروبا، في وقت تبدو الولايات المتحدة مهددة باجتياح من الوباء الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة تواجهها البشرية منذ 1945.