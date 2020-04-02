السعودية تدعو الدول النفطية لاجتماع عاجل للوصول إلى «اتفاق عادل»

دعت السعودية، الخميس، أعضاء منظمة أوبك والدول النفطية خارجها لاجتماع عاجل للوصول إلى «اتفاق عادل» يعيد «التوازن» لأسواق الخام، مع توسط الولايات المتحدة بين الرياض وموسكو لوقف حرب الأسعار بينهما.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «تدعو المملكة إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك، ومجموعة من الدول الأخرى، سعياً للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية».

وجاءت الدعوة بعد اتفاق هاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا فيه «أوضاع أسواق الطاقة في العالم» في ظل تراجع الأسعار.