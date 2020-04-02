رئيس الفلبين يأمر بقتل مثيري المشاكل في أحياء عزلت بسبب «كورونا»

أمر رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، قوات الأمن بأن تطلق النار وتقتل أي شخص يتسبب بـ«مشاكل» في مناطق فرضت عليها إجراءات عزل بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، حيث يخضع قرابة نصف سكان البلاد البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة لحجر صحي، بينهم ملايين يعيشون في فقر مدقع وقد خسروا وظائفهم بسبب القيود الصارمة على التنقل.

وقبل ساعات على توجيه دوتيرتي أوامره في خطاب مساء الأربعاء، جرى توقيف أكثر من 20 شخصا في حي عشوائي في العاصمة مانيلا، كانوا يحتجون على عدم تقديم الحكومة مساعدات غذائية للفقراء.

وقال دوتيرتي: «أوامري للشرطة والجيش وكذلك لمسؤولي القرى هي أنه في حال بروز مشكلات أو وضع يتقاتل فيه الناس وحياتكم مهددة، أطلقوا النار عليهم واقتلوهم»، مضيفًا: «بدلا من أن تتسببوا بالمشاكل سأرسلكم إلى القبر»، مؤكدا أن «تفشي الوباء يتفاقم بعد أكثر من أسبوعين من إجراءات العزل»، حيث سجلت الفلبين حتى الآن 2311 إصابة و96 وفاة، لكنها بدأت أخيرا في تسريع عمليات الفحص، ولذا يُتوقع أن يستمر ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة.

ودوتيرتي الذي وصل إلى الحكم إثر فوز ساحق في انتخابات 2016، معروف بتصريحاته اللاذعة وحملته الدامية على المخدرات، التي يؤيدها عدد كبير من الفلبينيين، لكن المنتقدين يعتبرون أن حربه على المخدرات تستهدف الفقراء ولا تمس بالأثرياء والأقوياء، واستدعت تصريحاته الأخيرة إدانة على الفور من مجموعات حقوقية حضت الحكومة على توفير مواد إغاثة ضرورية بدلا من توجيه تهديدات عنيفة.

وقالت مكتب منظمة العفو الدولية في الفلبين في بيان: «من المثير للقلق الشديد أن الرئيس دوتيرتي وجه بسياسة إطلاق نار بهدف القتل، القوة القاتلة من غير قيود يجب ألا تستخدم وسيلة للرد على طوارئ مثل وباء كوفيد-19»، وكما يحدث عادة بعد إعلان لدوتيرتي يثير قلقا، قال مسؤولون إن الرئيس عمد إلى أسلوب المبالغة لتوصيل رسالته.

وقال قائد الشرطة الوطنية ارتشي غامبوا، الخميس، إن رجال الشرطة لن يشرعوا في إطلاق النار على مثيري المشاكل وقتلهم. مضيفًا: «قد يكون الرئيس بالغ في التأكيد على تطبيق القانون في وقت الأزمة هذا»، وإجراءات الحجر التي تطال 12 مليون نسمة في مانيلا تسببت في إغلاق معظم الأنشطة التجارية ووقف شبه تام للفعاليات الدينية والاجتماعية.