حصيلة الوفيات بـ«كورونا» في أميركا تتخطى 5 آلاف شخص

مقبرة كالفاري وخلفها برج إمباير ستايت في نيويورك مضاء بالأحمر والأبيض تكريما للطواقم الطبية، 1 أبريل 2020، (ا ف ب)

تخطى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خمسة آلاف شخص، في حين زاد عدد الذين تأكدت إصابتهم بالوباء في هذا البلد عن 215 ألف شخص.

وحتى فجر اليوم الخميس، أحصت جامعة جونز هوبكنز ما مجموعه 5116 حالة وفاة من أصل 215 ألفاً و417 شخصاً تأكدت مخبريا إصابتهم بالفيروس، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وسجلت الولايات المتّحدة أمس الأربعاء، أعلى حصيلة وفيات يومية ناجمة عن الفيروس بلغت 884 وفاة، بحسب المصدر نفسه.

ولا تزال إيطاليا تحتفظ بالرقم القياسي لأعلى حصيلة وفيات يومية ناجمة عن الفيروس، وهو 969 وفاة سجّلت في 27 مارس.

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وإذا كانت حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في الولايات المتحدة لا تزال دون تلك المسجّلة في إيطاليا وإسبانيا، إلا أنّها تزيد عن حصيلة الوفيات المعلنة رسميا في الصين وهي 3316 وفاة.

وكانت الحصيلة اليومية المسجلة مساء الثلاثاء في الولايات المتحدة بلغت بحسب المصدر نفسه 865 حالة وفاة، و24 ألفاً و743 حالة إصابة.

الوباء سيفتك بـ 100 ألف شخص

وبحسب تقديرات البيت الأبيض، فإن الفيروس سيفتك في الولايات المتحدة بما بين 100 ألف إلى 240 ألف شخص، إذا ما تقيّد الجميع بالقيود المفروضة حالياً لاحتواء الوباء، مقارنة بما بين 1,5 مليون إلى 2,2 مليون شخص كانوا سيلقون حتفهم لو لم تفرض أيّ قيود.

وبعدما ظلّ لأسابيع عديدة يقلل من الأخطار المحتملة للفيروس على بلاده، جدّد الرئيس الأميركي مساء الأربعاء التحذير من أنّ الأيام المقبلة ستكون قاتمة على صعيد الفاتورة البشرية للوباء في الولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات مكافحة الوباء في الولايات المتحدة «سنواجه أسبوعين، بدءاً من اليوم، ولكن بشكل خاص بعد بضعة أيام من اليوم، سيكونان مرعبين».

وكان ترامب دقّ الثلاثاء ناقوس الخطر بقوله إنّ «الأمر سيكون مؤلماً جداً، سنجتاز أسبوعين مؤلمين جداً جداً»، داعيا الأميركيين إلى الاستعداد لأيام صعبة.