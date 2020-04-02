وفاة طفل بريطاني عمره 13 عاما جراء إصابته بـ«كورونا»

صورة توضيحية لجزيئات من فيروس كورونا. (الإنترنت)

أعلنت وزار الصحة البريطانية وفاة طفل بريطاني يبلغ من العمر 13 عامًا جراء إصابته بفيروس «كورونا» المستجد.

ويدعى الطفل إسماعيل محمود عبدالوهاب، وتقطن عائلته في منطقة بركستون جنوب العاصمة البريطانية، وتوفي صباح الإثنين الماضي في مستشفى «كنجز كولج» في العاصمة البريطانية جراء إصابته بالفيروس، حسب بيان لوزارة الصحة نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا» الأربعاء.

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وقالت عائلة الطفل المتوفي إن أعراض الإصابة بالفيروس بدأت تظهر على إسماعيل الخميس الماضي، حيث كان يجد صعوبة في التنفس مما استلزم نقله إلى المستشفى ووضعه على أجهزة التنفس حتى فارق الحياة، مؤكدة أن نجلها لم يكن يعاني من أية مشكلات صحية.

يشار إلى أن بريطانيا سجلت الأربعاء، 563 وفاة بفيروس «كورونا المستجد»، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها الحصيلة اليومية للوفيات في البلاد عتبة 500 وفاة، ما يرفع إلى الحصيلة الإجمالية للتموفين إلى 2352 وفاة.