«كورونا» يجبر البحرية الأميركية على إخلاء حاملة الطائرات «تيودور روزفلت»

حاملة الطائرات الأميركية روزفلت. (أ ف ب)

أمرت البحرية الأميركية بإجلاء آلاف البحارة لحاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية «يو إس إس ثيودور روزفلت» في غوام، بعد تحذير قبطانها من أن تفشي فيروس «كورونا» على متنها يهدد حياة الطاقم.

ومع اكتشاف عشرات من الإصابات بـ«كوفيد-19» في صفوف البحارة، قال مسؤول أميركي رفيع إن البحرية سارعت إلى حجز غرف في فنادق على جزيرة غوام للعديد من أفراد الطاقم الذين يربو عددهم على أربعة آلاف، في حين يتم إعداد فريق من بحارة غير مصابين لإبقاء السفينة قيد التشغيل، بحسب «فرانس برس».

واعترف مسؤولو البنتاغون بأن محنة روزفلت تمثل تحديا للجهوزية العسكرية، مشيرين إلى أن القوات الأميركية تواجه الوباء في جميع أنحاء العالم بالقدر نفسه.

وقال الأدميرال جون مينوني قائد منطقة مارياناس للصحفيين في غوام الأربعاء: «الخطة في هذا الوقت تقضي بإجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص من على متن تيدي روزفلت، مع العلم أنه يجب أن نترك عددا معينا من الأشخاص على متن السفينة لأداء واجبات المراقبة العادية التي تبقي السفينة قيد التشغيل».

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أبلغ القبطان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن فيروس «كورونا» المستجد ينتشر في شكل لا يمكن السيطرة عليه على متن سفينته، داعيا إلى تقديم مساعدة فورية لعزل أفراد طاقمه.

وحذّر قبطان الحاملة بريت كروزييه رؤساءه قائلا: «انتشار المرض مستمر ومتسارع». وناشدهم: «نحن لسنا في حالة حرب. لا حاجة إلى أن يموت البحارة».

وقال كروزييه: «قد يبدو إجلاء غالبية الطاقم من حاملة طائرات نووية أميركية منتشرة في المحيط وعزلهم لمدة أسبوعين إجراءً استثنائيا»، مضيفا أن «هذه مخاطرة ضرورية».

فنادق في غوام

وقال مينوني إنه يتم العمل على خطة لإخراج أكبر عدد من البحارة من السفينة، وهم ينتظرون وصول 40 اختصاصيا في الصحة من مشاة البحرية الأميركية للمساعدة في إجراء الفحوص.

وأضاف أن البحارة الذين لا يعانون إصابات فقط سيتم إسكانهم خارج قاعدة غوام البحرية، التي تعد ميناءً استراتيجيا للبنتاغون في وسط غرب المحيط الهادئ.

وأشار مينوني إلى أنه «لا يُسمح لأحد بالخروج من القاعدة ما لم تكن نتيجة فحصه لـ(كوفيد-19) سلبية».

ولم يحدد كروزييه عدد المصابين على متن حاملة الطائرات، كما أن البحرية لا تعلن أرقاما لأسباب أمنية. لكن مسؤولا قال إن حصيلة المصابين أقل من رقم الـ100 الذي ورد في الإعلام الأميركي.

وقال البنتاغون إن أكثر من 1400 من العاملين والمتعاقدين في وزارة الدفاع أصيبوا بفيروس «كورونا» المستجد، بينهم 771 عسكريا.