«فرانس برس»: حصيلة الإصابات بـ«كوفيد-19» في أميركا اللاتينية تتخطى 20 ألف شخص

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 08:25 مساء

تخطّت حصيلة الإصابات بـ«كوفيد-19» المسجّلة في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، الأربعاء، 20 ألفا، وفق تعداد لوكالة «فرانس برس» يستند إلى معلومات السلطات الصحية الوطنية ومنظمة الصحة العالمية.

وتم تسجيل 537 وفاة بـ«كوفيد-19» في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، فيما بلغت حصيلة الإصابات 20081، وفق «فرانس برس».

والبرازيل هي أكثر دول القارة اللاتينية تضررا من فيروس «كورونا» المستجد وقد سجّلت 5717 إصابة و201 حالة وفاة، تليها الإكوادور مع 2748 إصابة و93 حالة وفاة، ثم جمهورية الدومينيكان مع 1284 إصابة و57 حالة وفاة.

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