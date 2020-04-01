روحاني: أميركا أضاعت فرصة رفع العقوبات عن إيران وسط أزمة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 06:18 مساء
الرئيس الإيراني حسن روحاني. (أ ف ب)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن الولايات المتحدة أضاعت فرصة تاريخية لرفع العقوبات عن بلاده أثناء أزمة تفشي فيروس «كورونا»، لكنه أكد أن العقوبات لم تعرقل مكافحة طهران العدوى.
وأثار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، احتمال أن تدرس واشنطن تخفيف العقوبات المفروضة على طهران وبلدان أخرى للمساعدة في مكافحة فيروس «كورونا»، لكنه لم يعطِ أي مؤشر ملموس على كونها تخطط لذلك، بحسب «رويترز».

وقال روحاني في اجتماع مع الحكومة بثه التلفزيون: «أضاعت الولايات المتحدة أفضل فرصة لرفع العقوبات، كانت فرصة كبيرة لكي يعتذر الأميركيون... وليرفعوا العقوبات الظالمة الجائرة عن إيران».

وتسبب فيروس كورونا في وفاة 3036 شخصًا وإصابة 47593 في إيران، مما يعني أنها البلد الأكثر تضررًا في الشرق الأوسط وهو ما دفع الصين والأمم المتحدة لحث الولايات المتحدة على تخفيف العقوبات.

وقال روحاني: «كان يمكن للأميركيين استغلال هذه الفرصة وإبلاغ الشعب الإيراني أنهم ليسوا ضده. عداؤهم (للإيرانيين) واضح».

وزاد الخلاف بين طهران وواشنطن منذ 2018 بعدما سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلده من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع ست قوى عالمية في 2015 وأعاد فرض عقوبات كبلت الاقتصاد الإيراني.

وعرضت واشنطن تقديم مساعدات إنسانية لطهران، لكن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي رفض هذا العرض.

وعلى الرغم من أن السلطات الإيرانية ذكرت أن العقوبات الأميركية عرقلت جهودها لاحتواء تفشي الفيروس فإن روحاني قال: «العقوبات لم تعرقل جهودنا لمكافحة تفشي فيروس كورونا».

وأضاف: «لدينا اكتفاء ذاتي تقريبًا في إنتاج كافة المعدات الضرورية لمكافحة كورونا. كنا أكثر نجاحًا بكثير من عديد البلدان في مكافحة هذا المرض».

وأرسلت عدة بلدان منها الإمارات والصين وبريطانيا وفرنسا وقطر وتركيا شحنات من الإمدادات الطبية إلى إيران تشمل قفازات وكمامات طبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جائحة «كورونا»: الكوكب يواجه «الأسوأ» والأميركيون على خطى الأوروبيين ينتظرون ...
دولى
منظمات دولية تحذر في بيان نادر من خطر أزمة غذاء عالمية نتيجة «كورونا»
دولى
ترامب يعلن استعداده للوساطة بين روسيا والسعودية لوقف حرب النفط
دولى
روسيا ترسل طائرة مساعدات إلى الولايات المتحدة لمواجهة كورونا
دولى
ترامب عن مستقبل «كورونا» في أميركا: أيام صعبة مقبلة
دولى
هل يضحي يوفنتوس برونالدو لمواجهة أزمة «كورونا»؟
رياضة عالمية
القبلاوي: تسكين 2875 مواطنا من العالقين في إسطنبول
ليبيا
اليونان: رئيس الحكومة يدعو الوزراء والنواب لتقديم نصف رواتبهم لمكافحة فيروس ...
دولى
الهيئة الفرنسية للأدوية تحذر من «آثار جانبية خطيرة» لعلاجات «كوفيد-19»
دولى
«كارثة مميتة» في بريطانيا.. شحنة أجهزة لفحص «كورونا» تحمل الفيروس نفسه
دولى
زيدان أنقذ بيل من «كورونا» الصين فهل يبيعه مع رودريغيز هذه المرة؟
رياضة عالمية
ميركل تفضل العمل من منزلها رغم ثبوت عدم إصابتها بـ«كورونا»
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السعودية لمسلمي العالم: تريثوا قبل إبرام عقود الحج والعمرة