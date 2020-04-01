طائرة روسية تقلع إلى أميركا وعلى متنها مساعدات لمكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 04:35 مساء
طائرة نقل عسكرية روسية. (أرشيفية:الإنترنت)

ذكر التلفزيون الرسمي الروسي أن طائرة نقل عسكرية أقلعت من مطار خارج موسكو، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، متجهة إلى الولايات المتحدة وعلى متنها شحنة معدات طبية وكمامات لمساعدة واشنطن في مكافحة فيروس «كورونا».

وعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المساعدة خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، بحثا خلاله أفضل سبل مكافحة الفيروس، بحسب «رويترز».

ومن المرجح ألا تحظى الرحلة، التي نظمتها وزارة الدفاع الروسية، بترحيب من بعض منتقدي ترامب الذين حثوه على أن ينأى بنفسه عن بوتين، ويرون أن موسكو تستخدم مثل هذه المساعدة كأداة سياسية ودعائية لفرض نفوذها، وهو ما ينفيه الكرملين.

وقالت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، مساء يوم الثلاثاء، نقلاً عن ديمتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين: «قبل ترامب بامتنان هذه المساعدة الإنسانية».

وتحدث ترامب نفسه بحماس عن المساعدة الروسية بعد اتصاله الهاتفي مع بوتين.

وعرضت قناة «روسيا 24 » الروسية، صباح اليوم، صورة للطائرة وهي تقلع من مطار عسكري خارج موسكو في جنح الظلام، وكان مخزنها ممتلئًا بصناديق من الورق المقوى وغيرها من العبوات.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة إلى 187 ألفًا فيما سُجل نحو 3900 حالة وفاة.

وفي روسيا بلغ عدد الإصابات 2337 حالة، إلى جانب 17 حالة وفاة بالفيروس، وفقًا للبيانات الرسمية التي شكك بعض الأطباء هناك في دقتها.

واستخدمت روسيا أيضًا طائراتها العسكرية لإرسال مساعدات إلى إيطاليا لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»، مما كشف عجز الاتحاد الأوروبي في توفير مساعدة سريعة لبلد عضو في أزمة، وقوَّى الدعاية لبوتين في الداخل والخارج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمات دولية تحذر في بيان نادر من خطر أزمة غذاء عالمية نتيجة «كورونا»
دولى
ترامب يعلن استعداده للوساطة بين روسيا والسعودية لوقف حرب النفط
دولى
روسيا ترسل طائرة مساعدات إلى الولايات المتحدة لمواجهة كورونا
دولى
ترامب عن مستقبل «كورونا» في أميركا: أيام صعبة مقبلة
دولى
هل يضحي يوفنتوس برونالدو لمواجهة أزمة «كورونا»؟
رياضة عالمية
القبلاوي: تسكين 2875 مواطنا من العالقين في إسطنبول
ليبيا
اليونان: رئيس الحكومة يدعو الوزراء والنواب لتقديم نصف رواتبهم لمكافحة فيروس ...
دولى
الهيئة الفرنسية للأدوية تحذر من «آثار جانبية خطيرة» لعلاجات «كوفيد-19»
دولى
«كارثة مميتة» في بريطانيا.. شحنة أجهزة لفحص «كورونا» تحمل الفيروس نفسه
دولى
زيدان أنقذ بيل من «كورونا» الصين فهل يبيعه مع رودريغيز هذه المرة؟
رياضة عالمية
ميركل تفضل العمل من منزلها رغم ثبوت عدم إصابتها بـ«كورونا»
دولى
كيف تضررت اقتصادات الدول النامية من فيروس «كورونا المستجد؟».. تقرير أممي يجيب
اقتصاد
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السعودية لمسلمي العالم: تريثوا قبل إبرام عقود الحج والعمرة