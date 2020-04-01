قطارات لنقل المصابين بـ«كورونا» في فرنسا بعد زيادة الوفيات إلى 3500 حالة

الرئيس الفرنسي ماكرون في معمل للأقنعة الواقية بفرنسا، 31 مارس 2020 (أ ف ب)

تجاوز عدد الوفيات بفيروس «كورونا» المستجد في فرنسا 3500 وحالة، بينما يتم إجلاء مصابين للتخفيف عن المناطق المكتظة للمرة الأولى، اليوم الأربعاء، وذلك عبر قطارين فائقي السرعة مجّهزين بالمعدات الطبية اللازمة.

وسينطلق القطاران من إيل دو فرانس نحو بريتانييه. وستستمع لجنة المعلومات في الجمعية الوطنية الفرنسية «البرلمان» إلى رئيس الوزراء إدوار فيليب، ووزير الصحة أوليفييه فيران، اليوم، بشأن الآثار وإدارة عواقب الوباء، وفق وكالة «فرانس برس».

وتتولى هذه اللجنة التي شُكّلت الأسبوع الماضي، مهمة مراقبة كل أسبوع التدابير التي تتخذها الحكومة.

عدد قياسي في وفيات اليوم الواحد

وبعد ثلاثة أشهر من إطلاق منظمة الصحة العالمية أول تحذير بشأن التهابات رئوية غامضة في الصين، سجّلت فرنسا حتى أمس ارتفاعاً جديداً قياسياً في عدد الوفيات جراء «كورونا» المستجدّ: 499 وفاة في 24 ساعة أي حالة وفاة كل ثلاث دقائق.

وبحسب الحصيلة الرسمية الأخيرة، أودى الوباء بحياة 3523 شخصاً في البلاد. وتضاعف عدد المرضى في أقسام الإنعاش خلال أسبوع وبلغ مساء الثلاثاء 5565 حالة.

وبات عدد الوفيات في فرنسا يتجاوز حصيلة الوفيات في الصين (3305).

وضع غير مسبوق في تاريخ الطب الفرنسي

وقال المدير العام للصحة جيروم سالومون في مؤتمره الصحفي اليومي: «هذا الوضع غير مسبوق على الإطلاق في تاريخ الطبّ الفرنسي».

سُجّل ثلث عدد الوفيات في فرنسا في إيل-دو-فرانس، حيث يتفشى الوباء بعد أن ضرب شرق البلاد.

ومن أجل التخفيف عن خدمات الرعاية الصحية التي تعاني من ضغط بينما لم يبلغ الوباء ذروته، سينُقل 36 مريضاً من مستشفيات في المنطقة الباريسية اليوم على متن قطارين فائقي السرعة مجهّزين بالمعدات الطبية من باريس إلى بريتانييه، وفق ما أعلنت السلطات.

وأشار البروفيسور سالومون إلى أن النقل عبر القطار يبقى معقداً، إذ إن المرضى «مراقبون طوال الطريق من جانب فريق كامل من قسم الإنعاش... إنها عملية كبيرة جداً وموثوقة للغاية».

وقال سالومون إنه منذ أول عملية من هذا النوع في 18 مارس، تمّ نقل 288 مريضاً إلى مناطق تواجه ضغوطاً أقل ويُرجّح أن يرتفع هذا العدد في الأيام والأسابيع المقبلة.

نقل المرضى إلى دول مجاورة

وفي شرق فرنسا أيضاً، امتلأت المستشفيات. ومساء الثلاثاء كانت تجري 21 عملية نقل من الشرق إلى لوكسمبورغ وألمانيا وسويسرا، وفق المدير العام للصحة.

وقالت هيئة الصحة في منطقة الشرق الكبير إنها واثقة من قدراتها، موضحة أنها ينبغي أن تشهد انخفاضاً في عدد الإصابات بـ«كوفيد-19» التي تُنقل إلى المستشفى في النصف الثاني من شهر أبريل.

طلاب الطب يساعدون

وفي المنطقة الباريسية، يتدرّب طلاب الطبّ بسرعة على الرعاية التمريضية لمساندة المستشفيات. لكن يحتاجون إلى معدات وقاية ملائمة ليتمكنوا من البدء بالعمل.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تعرّض لانتقادات جراء نقص معدات الوقاية في البلاد، أن فرنسا ستنتقل إلى مرحلة سرعة أعلى في إنتاج الأقنعة وأجهزة التنفس.

وبعد زيارته أحد المعامل الفرنسية الأربعة لتصنيع الأقنعة، الثلاثاء، قرب أنجيه في غرب البلاد، وعد ماكرون بإنفاق أربعة مليارات يورو لتمويل طلبيات الأدوية وأجهزة التنفس والأقنعة الواقية، مؤكدا أن الأولوية اليوم هي إنتاج أكثر في فرنسا وأوروبا.