تشاد تنشر عسكريين في نيجيريا والنيجر لمواجهة «بوكو حرام»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 11:43 صباحا
صورة التقطت من الجو لبحيرة تشاد في 16 يوليو 2016 (فرانس برس)

أعلنت تشاد أنها أرسلت جنودا إلى كل من النيجر ونيجيريا في إطار عملية مكافحة جماعة «بوكو حرام» الجهادية التي قتلت نحو 100 عسكري تشادي في شهر مارس.

وقال وزير الدفاع التشادي، محمد ابالي صلاح، في تصريحات إلى التلفزيون الوطني، نقلتها «فرانس برس»: لدينا موافقة بلدين آخرين هما النيجر ونيجيريا ولدينا رجال في كل هذه البلدان.

وتقع تشاد والنيجر ونيجيريا وكذلك الكاميرون على بحيرة تشاد التي تتألف من سلسلة بحيرات ومستنقعات تتخللها جزر صغيرة أصبحت ملاذا مثاليا لبـ«وكو حرام».

مقتل 89 عسكريا من تشاد
وأسفر هجوم استمر طويلا لجهاديين من «بوكو حرام» على قاعدة عسكرية في شبه جزيرة بوهوما عن مقتل 98 عسكريا تشاديا في 23 مارس.

وقال وزير الدفاع التشادي إن الهدف هو تطهير كل منطقة الجزر، مشيرا إلى انتشار للقوات التشادية في خمسة قطاعات، دون أن يحدد عدد العسكريين الذين تم نشرهم.

وكان الرئيس التشادي إدريس ديبي اتنو (67 عاما) الذي يحكم البلاد منذ نحو ثلاثين عاما تفقد موقع الهجوم وتمركز في المنطقة، مؤكدا أنه ينظم الهجوم المضاد الذي سمي «غضب بوهوما».

لجنة مشتركة متعددة الجنسيات لمواجهة «بوكو حرام»
وتعمل قوات دول المنطقة أساسا لمكافحة «بوكو حرام» في إطار لجنة مشتركة متعددة الجنسيات، وهي تحالف إقليمي حول بحيرة تشاد بمساعدة لجان متابعة تتألف من السكان.

وأسفر تمرد جماعة «بوكو حرام» عن سقوط 36 ألف قتيل ونزوح نحو مليونين آخرين في منطقة شمال شرق نيجيريا منذ بدئه في 2009، بحسب الأمم المتحدة. ووسعت الجماعة الجهادية نطاق نشاطها إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب عن مستقبل «كورونا» في أميركا: أيام صعبة مقبلة
دولى
هل يضحي يوفنتوس برونالدو لمواجهة أزمة «كورونا»؟
رياضة عالمية
القبلاوي: تسكين 2875 مواطنا من العالقين في إسطنبول
ليبيا
اليونان: رئيس الحكومة يدعو الوزراء والنواب لتقديم نصف رواتبهم لمكافحة فيروس ...
دولى
الهيئة الفرنسية للأدوية تحذر من «آثار جانبية خطيرة» لعلاجات «كوفيد-19»
دولى
«كارثة مميتة» في بريطانيا.. شحنة أجهزة لفحص «كورونا» تحمل الفيروس نفسه
دولى
زيدان أنقذ بيل من «كورونا» الصين فهل يبيعه مع رودريغيز هذه المرة؟
رياضة عالمية
ميركل تفضل العمل من منزلها رغم ثبوت عدم إصابتها بـ«كورونا»
دولى
كيف تضررت اقتصادات الدول النامية من فيروس «كورونا المستجد؟».. تقرير أممي يجيب
اقتصاد
«صحة الموقتة» تحذر من ظاهرة رمي القفازات والكمامات الطبية على الطرقات
ليبيا
«حرب أسعار النفط» بين الرياض وموسكو.. ماذا سيحدث في أبريل؟
اقتصاد
مركز مكافحة الأمراض يعلن 5 إصابات جديدة بـ«كورونا»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السعودية لمسلمي العالم: تريثوا قبل إبرام عقود الحج والعمرة