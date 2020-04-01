ترامب يعلن استعداده للوساطة بين روسيا والسعودية لوقف حرب النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 11:05 صباحا
ترامب إلى جانب ولي العهد السعودي خلال قمة أوساكا، 28 يونيو 2019 (فرانس برس)

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده للتوسّط بين السعودية وروسيا لوقف حرب النفط الدائرة بين البلدين، والتي أدّت إلى انهيار الأسعار.

وخلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات مكافحة وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، الثلاثاء، قال ترامب: إن البلدين يناقشان ذلك وسأنضمّ إليهما في الوقت المناسب إذا لزم الأمر، حسب وكالة فرانس برس.

وأضاف أنه بحث مطولاً هذا الملف مع كلّ من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال مكالمتين هاتفيتين في الأيام الأخيرة.

وكانت منظمة الدول المصدّرة النفط (أوبك) بقيادة السعودية خفّضت، بالاتّفاق مع روسيا ودول نفطية أخرى، إنتاج النفط خلال السنتين الماضيتين لرفع الأسعار المتراجعة منذ 2014.

اجتماع فيينا العاصف
وخلال اجتماع عقد في فيينا في فبراير الماضي دعت الرياض إلى خفض إضافي بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً لمواجهة تدهور الأسعار الناجم عن وباء كوفيد-19، لكنّ روسيا رفضت ذلك.

وردّاً على الموقف الروسي، خفّضت السعودية سعر النفط المطروح للبيع لديها إلى أدنى مستوياته في 20 عاماً، في محاولة منها للاستحواذ على حصّة كبيرة في السوق، الأمر الذي أثار اضطرابات في أسواق الطاقة وأشعل حرب أسعار بين الرياض وموسكو.

ويجد ترامب نفسه في هذه الحرب أمام معضلة، فمن جهة تعتبر الأسعار المتهاودة للنفط بمثابة هدية للمستهلك الأميركي، ومن جهة ثانية يهدّد انخفاض أسعار الذهب الأسود بانهيار قطاع النفط الأميركي بأسره.

وكان البيت الأبيض أعلن أنّه خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بين ترامب وبوتين الإثنين الماضي اتفق الرئيسان على أهمية الاستقرار في سوق الطاقة الدولية.

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