أوروبا الأكثر تضررا.. تعرف إلى حصيلة وفيات فيروس «كورونا» حول العالم حتى اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 07:09 مساء
مستشفى ميداني أقامته جمعية خيرية مسيحية في حديقة سنترال بارك لعلاج مرضى فيروس «كورونا»، نيويورك، 30 مارس 2020 (أ ف ب)

أدى الوباء الناجم عن فيروس «كورونا» المستجد إلى وفاة أكثر من 40 ألف شخص في العالم، ثلاثة أرباعهم في أوروبا، منذ أن ظهر في الصين في ديسمبر، وفق حصيلة أعدتها «فرانس برس» استناداً إلى أرقام رسمية، الثلاثاء، الساعة 16.20 بتوقيت غرينتش.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات 40057 حالة، بينها 29305 وفيات في أوروبا القارة الأكثر تضرراً من الفيروس. ويسجل أكبر عدد وفيات في إيطاليا (12428)، تليها إسبانيا (8189)، ثم الصين (3305).

ومنذ بدء انتشار الوباء، أصيب 803645 شخصاً بحسب الأرقام الرسمية في العالم، نصفهم في أوروبا (440928)، تليها الولايات المتحدة وكندا مع 172071 حالة و3243 وفاة، ثم آسيا مع 108421 حالة و3882 وفاة.

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