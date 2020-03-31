دول أوروبية تسلم إيران معدات طبية رغم العقوبات الأميركية

شخصان يرتديان قناعين أثناء انتظارهما حافلة في طهران، 24 فبراير 2020 (فرانس برس)

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية الثلاثاء أن دولاً أوروبية سلّمت معدات طبية إلى إيران في أول معاملة عبر آلية «انستكس» للمقايضة التجارية التي تسمح بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء: تؤكد فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن آلية «انستكس» أجرت بنجاح أول معاملة لها، مما سمح بتصدير معدات طبية من أوروبا إلى إيران. هذه المعدات هي الآن في إيران، حسب وكالة «فرانس برس».

كان المرشد الأعلى لإيران، آية الله على خامنئي، والرئيس حسن روحاني، قالا في 20 مارس الجاري، إن بلدهما سينتصر على فيروس «كورونا» المستجد والعقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وأدت إعادة فرض عقوبات أميركية مشددة على طهران إلى ركود اقتصادي، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو 2018.

وأضاف روحاني: «لم نُهزم من جراء سياسة الولايات المتحدة بفرض أقصى الضغوط على إيران، ومثلما خرجنا منتصرين من هذه المحنة سنتغلب قريبًا على وباء كوفيد-19».