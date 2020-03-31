روسيا تقترب من ذروة الإصابات بفيروس كورونا

حذر كبير اختصاصي الأوبئة في وزارة الصحة الروسية، نيكولاي بريكو، من أن البلاد تقترب من ذروة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مع وصولها إلى 2337 حالة بينها 17 حالة وفاة حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وقال بريكو لوكالة «سبوتينك» اليوم الثلاثاء: «فيما يتعلق بالذروة... نقترب من رقم حاسم وعدد المرضى قد يزداد لبعض الوقت»، مشيرا إلى أن ذلك سيتم على الأرجح خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم سينخفض تدريجيا، حسب توقعه.

وأعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 500 إصابة جديدة بالفيروس في 24 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 387 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2337 إصابة.

وغادر 55 شخصا المستشفى خلال الـ24 الساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، من بينهم 42 في موسكو، وبذلك يبلغ إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 121 شخصا.

وسجلت البلاد 8 حالات وفاة لمصابين بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 17 شخصا؛ وذلك في وقت تجاوزت فيه الإصابات عالميا حاجز الـ750 ألف إصابة، ونحو 73 ألف حالة وفاة.