كوريا الشمالية تهدد بتعطيل الحوار مع واشنطن بعد اختبار قاذفات صواريخ

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 10:08 صباحا
الزعيم الكوري الشمالي كيم كونغ أون. (أرشيفية: أ ف ب)

هدّدت كوريا الشمالية بتعطيل الحوار مع الولايات المتحدة في وقت أكد فيه وزير الخارجية الأميركي أنه يتطلع إلى استئناف المفاوضات معها.

وقال مسؤول مكلّف بملف التفاوض مع الولايات المتحدة لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية: سماع خطاب بومبيو السخيف جعلنا نفقد أي أمل في الحوار.

وأضاف المسؤول من دون الكشف عن هويته في تصريح نقلته وكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء: سنجد طريقنا بأنفسنا.

والأسبوع الماضي، ناشد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعضاء الأسرة الدولية للبقاء على تصميمهم في ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية على كوريا الشمالية التي تملك السلاح النووي، داعياً بيونغ يانغ إلى استئناف الحوار.

واختبرت كوريا الشمالية الأحد الماضي قاذفات صواريخ متعددة من العيار الثقيل.

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ووصلت كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى طريق مسدود في الملف النووي، في وقت تعرض واشنطن المساعدة على بيونغ يانغ لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وبحسب المحللين، تطوّر بيونغ يانغ شيئاً فشيئاً قدراتها العسكرية، رغم العقوبات الدولية والإدانات.

واتهم المسؤول الكوري بومبيو بأنه "وجّه إهانة إلى بلاد يريد رئيسه (دونالد ترامب) أن يبني علاقة جيدة معها"، مشيراً بذلك إلى رسالة وجّهها الرئيس الأميركي إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وكان ترامب اقترح في تلك الرسالة التعاون مع الجهود التي تبذلها كوريا الشمالية لمكافحة فيروس كورونا.

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