تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية في أميركا بسبب فيروس كورونا المستجد

نقل مصابين بفيروس كورونا، واشنطن، 27 مارس 2020 (أ ف ب)

سجلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 486 حالة وفاة، الإثنين، وفقًا لإحصاء «CNN Health»، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أكثر من مليون اختبار لفيروس كورونا تم إجرائه، منذ ظهور الوباء في البلاد.

وتعد هذه الحصيلة هي أكثر الوفيات المُبلغ عنها في الولايات المتحدة منذ تفشي الوباء في البلاد. وفي يوم الأحد، كان هناك 456 حالة. وحتى الآن، يوجد 2915 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة، بحسب موقع «بالعربية CNN».

مليون اختبار

وفي وقت سابق الإثنين، أظهر إحصاء لـ«CNN Health» أن هناك ما لا يقل عن 151.680 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة. وهو ما يجعلها الأولى من حيث عدد الإصابات.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر الإثنين، إن أكثر من مليون اختبار فحص لفيروس كورونا تم إجرائه في البلاد، وذلك منذ ظهور الوباء في البلاد. وأضاف ترامب أن كل أسرة قادرة على وقف انتشار الفيروس، مؤكدًا أن اتباع الإرشادات الطبية سينقذ أرواح الأمريكيين.

وكان ترامب قد مدد المبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي حتى 30 أبريل المقبل.