تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية في أميركا بسبب فيروس كورونا المستجد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 12:02 صباحا
نقل مصابين بفيروس كورونا، واشنطن، 27 مارس 2020 (أ ف ب)

سجلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 486 حالة وفاة، الإثنين، وفقًا لإحصاء «CNN Health»، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أكثر من مليون اختبار لفيروس كورونا تم إجرائه، منذ ظهور الوباء في البلاد.

وتعد هذه الحصيلة هي أكثر الوفيات المُبلغ عنها في الولايات المتحدة منذ تفشي الوباء في البلاد. وفي يوم الأحد، كان هناك 456 حالة. وحتى الآن، يوجد 2915 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة، بحسب موقع «بالعربية CNN».

مليون اختبار
وفي وقت سابق الإثنين، أظهر إحصاء لـ«CNN Health» أن هناك ما لا يقل عن 151.680 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة. وهو ما يجعلها الأولى من حيث عدد الإصابات.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر الإثنين، إن أكثر من مليون اختبار فحص لفيروس كورونا تم إجرائه في البلاد، وذلك منذ ظهور الوباء في البلاد. وأضاف ترامب أن كل أسرة قادرة على وقف انتشار الفيروس، مؤكدًا أن اتباع الإرشادات الطبية سينقذ أرواح الأمريكيين.

وكان ترامب قد مدد المبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي حتى 30 أبريل المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميسي يعلن موافقة نجوم برشلونة على تخفيض رواتبهم
رياضة عالمية
كيف تضررت اقتصادات الدول النامية من فيروس «كورونا المستجد؟».. تقرير أممي يجيب
اقتصاد
آخر مستجدات كورونا.. أميركا تفخر بقدرتها على هزيمة الفيروس ونهب في إيطاليا ...
دولى
رئيس الوزراء التشيكي ينصح ترامب بإلزام ارتداء الكمامات للحد من تفشي «كورونا»
دولى
«حرب أسعار النفط» بين الرياض وموسكو.. ماذا سيحدث في أبريل؟
اقتصاد
مركز مكافحة الأمراض يعلن 5 إصابات جديدة بـ«كورونا»
ليبيا
كل ما تحتاج معرفته عن العلاج المحتمل لـ«كورونا»
طب وصحة
«كورونا» يكشف أسرار بيرلو مع برشلونة
رياضة عالمية
صدمة في أميركا .. وفاة أول رضيع أصيب بـ«كورونا»
طب وصحة
عضوان بـ«الشيوخ» الأميركي يطالبان الأطراف الليبية بوقف فوري لإطلاق النار
ليبيا
توم هانكس يعود إلى أميركا بعد شفائه من فيروس كورونا
ثقافة وفن
«المعطف الأبيض» يقود الحرب على محور «كورونا»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شركة نوفارتس: علاج الملاريا أكبر أمل في مواجهة «كورونا»