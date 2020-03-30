فرنسا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية جراء فيروس كورونا المستجد

طبيب فرنسي يرتدي كمامة قبل معاينة أحد مرضاه، باريس (أرشيفية: أ ف ب)

أعلنت فرنسا، الیوم الاثنین، أن الوفیات الناجمة عن انتشار فیروس كورونا المستجد «تجاوزت عتبة ثلاثة آلاف حالة بعد تسجیل 418 حالة في الـ24 ساعة الماضیة»، وھي أكبر حصیلة وفیات یومیة منذ ظھور الجائحة في فرنسا.

وقال مدیر عام الصحة الفرنسي، جیروم سالومون، في مؤتمر صحفي إن «إجمالي الوفیات في البلاد بلغ ثلاثة آلاف و24 حالة، فیما بلغ إجمالي حالات الإصابة 44 ألفا و550 حالة»، بحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وباء قاتل وعنيف

وأضاف سالومون أن فرنسا «تواجه وباء قاتلا وعنيفا»، مشیرا إلى ارتفاع عدد القتلى بنسبة 9% الأسبوع الماضي.

كما أشار إلى «وجود ما یقرب من 21 ألف شخص في المستشفیات یتلقون العلاج منھم خمسة آلاف و107 في حالة حرجة وموصولین بأجھزة التنفس الصناعي مؤكدا ارتفاع عدد الحالات الحرجة بمقدار 475 حالة على مدى الـ24 ساعة الماضیة».

وأوضح المسؤول الفرنسي أن «34% من أصحاب الحالات الحرجة دون سن الـ65 عاما فیما كشف في نفس الوقت عن تعافي ما یقرب 8 آلاف شخص من عدوى الفيروس».