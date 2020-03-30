لصوص يستغلون «إغلاق كورونا» ويسرقون لوحة لفان غوخ في هولندا

فتحت الشرطة الهولندية، اليوم الإثنين، تحقيقًا في عملية اقتحام متحف يضم لوحات للفنان الشهير فنسنت فان غوخ، يعتقد بأن منفذي العملية استغلوا تدابير الإغلاق المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس «كورونا المتسجد».

وقالت الشرطة الهولندية إن اللصوص اقتحموا متحفًا للفنون الهولندية كان أُغلق أخيرًا بسبب القيود التي تهدف إلى إبطاء انتشار فيروس «كورونا»، وفق «الأسوشيتد برس».

ولم يتضح على الفور ما إذا تمت سرقة أي لوحات أو قطع فنية، في الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الإثنين في متحف سنغر لارين شرق العاصمة الهولندية أمستردام.

غير أن جريدة «ميرور» البريطانية أشارت إلى أن اللصوص سرقوا بالفعل لوحة للفنان الشهير فنسنت فان غوخ. وفيما لم يكشف المتحف أي تفاصيل، من المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق.

وقبل الإغلاق، كان المتحف يستضيف معرضًا بعنوان «مرآة الروح» بالتعاون مع متحف «ريكز» في أمستردام.

ويضم المتحف أيضًا مجموعة للزوجين الأميركيين ويليام وآنا سينغر، تركز على الحداثة مثل الانطباعية الجديدة، والتعبيرية والتكعيبية.