لصوص يستغلون «إغلاق كورونا» ويسرقون لوحة لفان غوخ في هولندا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 مارس 2020, 08:01 مساء

فتحت الشرطة الهولندية، اليوم الإثنين، تحقيقًا في عملية اقتحام متحف يضم لوحات للفنان الشهير فنسنت فان غوخ، يعتقد بأن منفذي العملية استغلوا تدابير الإغلاق المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس «كورونا المتسجد».

وقالت الشرطة الهولندية إن اللصوص اقتحموا متحفًا للفنون الهولندية كان أُغلق أخيرًا بسبب القيود التي تهدف إلى إبطاء انتشار فيروس «كورونا»، وفق «الأسوشيتد برس».

ولم يتضح على الفور ما إذا تمت سرقة أي لوحات أو قطع فنية، في الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الإثنين في متحف سنغر لارين شرق العاصمة الهولندية أمستردام.

غير أن جريدة «ميرور» البريطانية أشارت إلى أن اللصوص سرقوا بالفعل لوحة للفنان الشهير فنسنت فان غوخ. وفيما لم يكشف المتحف أي تفاصيل، من المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق.

وقبل الإغلاق، كان المتحف يستضيف معرضًا بعنوان «مرآة الروح» بالتعاون مع متحف «ريكز» في أمستردام.

ويضم المتحف أيضًا مجموعة للزوجين الأميركيين ويليام وآنا سينغر، تركز على الحداثة مثل الانطباعية الجديدة، والتعبيرية والتكعيبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

آخر مستجدات كورونا.. أميركا تفخر بقدرتها على هزيمة الفيروس ونهب في إيطاليا ...
دولى
رئيس الوزراء التشيكي ينصح ترامب بإلزام ارتداء الكمامات للحد من تفشي «كورونا»
دولى
«حرب أسعار النفط» بين الرياض وموسكو.. ماذا سيحدث في أبريل؟
اقتصاد
مركز مكافحة الأمراض يعلن 5 إصابات جديدة بـ«كورونا»
ليبيا
«كورونا» يكشف أسرار بيرلو مع برشلونة
رياضة عالمية
صدمة في أميركا .. وفاة أول رضيع أصيب بـ«كورونا»
طب وصحة
عضوان بـ«الشيوخ» الأميركي يطالبان الأطراف الليبية بوقف فوري لإطلاق النار
ليبيا
توم هانكس يعود إلى أميركا بعد شفائه من فيروس كورونا
ثقافة وفن
«المعطف الأبيض» يقود الحرب على محور «كورونا»
ليبيا
تدمير صاروخ بالستي في سماء الرياض اعترضته القوات السعودية
عربى
وفاة أول أميرة في العالم بفيروس «كورونا»
دولى
«مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس «كورونا»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج معرفته عن العلاج المحتمل لـ«كورونا»