فيروس «كورونا» يضع نتانياهو في الحجر الصحي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 مارس 2020, 07:39 مساء
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (أرشيفية: الإنترنت)

بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومستشاروه، اليوم الإثنين، العمل من خلال الحجر الصحي خشية إصابتهم بفيروس «كورونا».

ووفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: «رغم عدم انتهاء التحقيق الوبائي بشأن إمكانية إصابته بفيروس كورونا، قرر رئيس الوزراء نتانياهو أنه ومستشاروه سيدخلون الحجر الصحي حتى انتهاء التحقيق».

وأضاف: «وفقًا لنتائج الفحوصات، وزارة الصحة ستحدد مع طبيبه الشخصي موعدًا لإنهاء الحجر الصحي»، في إشارة إلى تعليمات استمرار الحجر الصحي 14 يومًا.

إصابة أحد المقربين
وأعلن اليوم إصابة مستشار نتانياهو لشؤون المتدينين، ريفكا بالوخ، بفيروس «كورونا». وسبق لنتانياهو أن رفض الحجر الصحي قبل تراجعه عن قراره. وقال مكتب نتانياهو، في بيان صباح الإثنين، «تقوم الجهات المختصة في وزارة الصحة في هذه الأثناء بتحقيق وبائي حول موظف يعمل في محيط رئيس الوزراء نتانياهو، ثم سيتم تمرير تعليمات مفصلة بهذا الشأن».

وتابع «نتنياهو ومحيطه يتقيدون بتعليمات وزارة الصحة تقيدا كاملا وذلك بمرافقة طبيبه الشخصي، حيث يعقد رئيس الوزراء معظم لقاءاته من خلال مؤتمر فيديو من مقر إقامته الرسمي، وسيتصرف وفقا لتعليمات وزارة الصحة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

آخر مستجدات كورونا.. أميركا تفخر بقدرتها على هزيمة الفيروس ونهب في إيطاليا ...
دولى
رئيس الوزراء التشيكي ينصح ترامب بإلزام ارتداء الكمامات للحد من تفشي «كورونا»
دولى
«حرب أسعار النفط» بين الرياض وموسكو.. ماذا سيحدث في أبريل؟
اقتصاد
مركز مكافحة الأمراض يعلن 5 إصابات جديدة بـ«كورونا»
ليبيا
«كورونا» يكشف أسرار بيرلو مع برشلونة
رياضة عالمية
صدمة في أميركا .. وفاة أول رضيع أصيب بـ«كورونا»
طب وصحة
عضوان بـ«الشيوخ» الأميركي يطالبان الأطراف الليبية بوقف فوري لإطلاق النار
ليبيا
توم هانكس يعود إلى أميركا بعد شفائه من فيروس كورونا
ثقافة وفن
«المعطف الأبيض» يقود الحرب على محور «كورونا»
ليبيا
تدمير صاروخ بالستي في سماء الرياض اعترضته القوات السعودية
عربى
وفاة أول أميرة في العالم بفيروس «كورونا»
دولى
«مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس «كورونا»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج معرفته عن العلاج المحتمل لـ«كورونا»