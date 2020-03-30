طوكيو: انخفاض عدد حالات الإصابة الجديدة بـ«كورونا» لا يدعو للتفاؤل

قال مسؤولون من العاصمة اليابانية طوكيو، الإثنين، إن تراجع عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس «كورونا» بالمدينة لا يعتبر سببًا للتفاؤل، ودعوا المواطنين للامتناع عن أي نشاط خارجي خاصة التجمعات في الحانات والملاهي الليلية حتى 12 أبريل.

وقال مسؤول بارز بالإدارة الصحية في طوكيو إن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة فقط اليوم ناتج على الأرجح عن العدد المحدود للمرضى خارج المستشفيات يوم الأحد، بحسب «رويترز».

وكانت طوكيو سجلت الأحد 68 حالة إصابة بالفيروس. وقال يوركي كويكي رئيس البلدية في مؤتمر صحفي إن الحكومة المركزية وليس طوكيو هي التي ستقرر ما إذا كانت ستعلن حلة طوارئ.