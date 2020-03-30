مستشارة لنتانياهو مصابة بـ«كورونا»

قال مسؤولون، اليوم الإثنين، إن الاختبارات أكدت إصابة مستشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بفيروس «كورونا» الجديد، لكن لم يعرف بعد إن كان نتانياهو، البالغ من العمر 70 عامًا، قد تعرض لاحتمال الإصابة أو إن كان عمله قد تأثر بذلك.

وقال مسؤول وهو يعلن إصابة المستشارة البرلمانية: «سنتخذ إجراءات وفقًا لإرشادات وزارة الصحة». ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية حالة المستشارة الصحية بأنها «جيد»، بحسب «رويترز».

وتطلب وزارة الصحة بشكل عام من كل مَن خالطوا شخصًا، تأكدت إصابته، عن قرب العزل الذاتي لمدة 14 يومًا واحتمال الخضوع لفحص «كورونا».

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشارة كانت في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي حضرها نتانياهو ونواب من المعارضة يحاول أن يشكل معهم حكومة طوارئ ائتلافية للمساعدة في مواجهة أزمة «كورونا».

وسجلت إسرائيل 4247 حالة إصابة و15 وفاة بالمرض. وحذرت وزارة الصحة من أن عدد الوفيات قد يصل في النهاية للآلاف. وكان من المقرر أن يجتمع نتانياهو اليوم الاثنين بالمسؤولين لمناقشة مقترح بفرض تقييد الحركة في بعض مناطق البلاد.

وكان نتانياهو خضع لفحص «كورونا» كإجراء احترازي في 15 مارس، وجاءت نتيجته سلبية وفقًا لما ذكره مكتبه.