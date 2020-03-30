تركيا تضع 39 منطقة سكنية قيد الحجر الصحي بسبب «كورونا»

وضعت تركيا 39 منطقة سكنية قيد الحجر الصحي اعتبارًا من اليوم الإثنين من أجل احتواء تفشي فيروس «كورونا المستجد» الذي أودى بحياة 131 شخصًا في البلاد.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن الحجر الصحي فرض على مدينة وست ضواحٍ، و28 قرية وأربعة تجمعات سكنية أصغر بعد أن قفز عدد حالات الإصابة المؤكدة في تركيا إلى 9217 حالة بزيادة 1815 حالة جديدة، بحسب «رويترز».

ومن بين أحدث الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، أوقفت تركيا رحلات القطارات بين المدن، وقلصت رحلات الطيران الداخلية اعتبارًا من يوم السبت. وطالبت المعارضة الرئيسية في البلاد بإصدار أمر بالبقاء في المنازل.

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس رجب طيب إردوغان خطابًا للأمة اليوم الإثنين بعد أن عقد اجتماعًا عبر شبكة تلفزيونية مغلقة مع وزراء الحكومة.