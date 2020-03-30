رئيس الحكومة الفلسطينية يعلن احتياج بلاده 120 مليون دولار لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 مارس 2020, 02:44 مساء

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتيه، أن بلاده بحاجة إلى 120 مليون دولار لمواجهة أزمة فيروس «كوفيد19» المعروف بـ«كورونا المستجد»، مشيرًا إلى أن الحكومة بانتظار وصول مساعدات طبية من الصين لسد النقص الذي يواجهه الفلسطينيون في شرائح فحص فيروس «كورونا» وأجهزة التنفس.

وقال محمد اشتيه لوكالة «رويترز» إن عدد الحالات المصابة بـ«فيروس كورونا بلغ 106 حالات بعد تسجيل ثماني حالات حتى صباح يوم الأحد، من بينها تسع حالات في قطاع غزة».

ولفت رئيس الحكومة الفلسطينية إلى أن «السلطات الصحية الفلسطينية قادرة حاليًا على إجراء الفحص لألف عينة يوميًّا لمعرفة إصابتها بفيروس كورونا من عدمه».

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في الأراضي الفلسطينية يوم الأحد إلى 108 حالات بعد تسجيل حالتي إصابة جديدتين في مدينة الخليل.

وسجلت الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم الثلاثاء حالة وفاة بسبب فيروس «كورونا» لامرأة في الستينات من عمرها من قرية بدو، الواقعة شمال غرب مدينة القدس.

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