أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا والإجمالي يتجاوز 1800

سجلت روسيا أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس «كوفيد19» المعروف بكورنا المستجد، الاثنين، ليقترب عدد الإصابات في البلاد إلى 1836 حالة.

وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، الاثنين، «وجود 32 حالة حرجة في 18 إقليما»، وطلب رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في وقت سابق من اليوم الإثنين، من السلطات في الأقاليم الروسية «لفت الانتباه إلى التدابير التقييدية التي تم إدخالها في موسكو وضواحيها لمكافحة وباء فيروس كورونا وبحث إمكانية إدخال إجراءات مماثلة في الأقاليم»، وفقًا لوكالة «سبوتنيك».

وكشف مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد بروسيا، «تسجيل 302 إصابة جديدة بالفيروس في 35 إقليماً، من بينها 212 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1836 إصابة»، مشيرًا إلى أن «معظم الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في موسكو هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 سنة».

ولفت مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد بروسيا إلى أنه «توزيع الإصابات جاء في موسكو 212 حالة، وجمهورية كومي 15، ومدينة بطرسبورغ 8، وضواحي موسكو 7 حالات»، مشيرًا إلى «تسجيل حالة وفاة واحدة لمصاب بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 الساعة الماضية ليصبح إجمالي الوفيات 9 أشخاص».

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أمس الأحد، «بدء تطبيق نظام للعزل الذاتي للسكان داخل منازلهم، ابتداءً من اليوم 30 مارس، بغض النظر عن أعمارهم، لافتا إلى أنه بموجب هذا النظام لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا بإذن خاص من سلطات المدينة، وسيكون من الممكن مغادرة المنزل إلى أقرب صيدلية أو متجر، أو للحصول على رعاية طبية طارئة».

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 725 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 34 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 152 ألف شخص.