إسرائيل تعلن إصابة مستشارة نتانياهو بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 مارس 2020, 10:57 صباحا

أكدت الاختبارات الطبية إصابة مستشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة «رويترز» اليوم الاثنين، إنه لم يعرف بعد إن كان نتنياهو البالغ من العمر 70 عاما قد تعرض لاحتمال الإصابة أو إن كان عمله قد تأثر بذلك.

وأضاف مسؤول إسرائيلي وهو يعلن إصابة المستشارة البرلمانية: سنتخذ إجراءات وفقا لإرشادات وزارة الصحة. ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية حالة المستشارة الصحية بأنها جيدة.

وتطلب وزارة الصحة الإسرائيلية بشكل عام من كل من خالطوا شخصا تأكدت إصابته عن قرب، العزل الذاتي لمدة 14 يوما واحتمال الخضوع لفحص كورونا.

كانت مع نتانياهو الأسبوع الماضي
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشارة كانت في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي حضرها نتنياهو ونواب من المعارضة يحاول أن يشكل معهم حكومة طوارئ ائتلافية للمساعدة في مواجهة أزمة كورونا.

وسجلت إسرائيل 4247 حالة إصابة و15 وفاة بالمرض. وحذرت وزارة الصحة من أن عدد الوفيات قد يصل في النهاية للآلاف. وكان من المقرر أن يجتمع نتنياهو اليوم الاثنين بالمسؤولين لمناقشة مقترح بفرض تقييد الحركة في بعض المناطق لمواجهة الفيروس.

وكان نتنياهو خضع لفحص كورونا كإجراء احترازي في 15 مارس، وجاءت نتيجته سلبية وفقا لما ذكره مكتبه.

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