الولايات المتحدة تسمح للمستشفيات باستخدام «كلوروكين» لعلاج «كورونا»

موظف يحمل حبوب دواء كلوروكين في معهد ميديتيرانيه للأمراض المعدية في مارسيليا، 26 فبراير 2020، (ا ف ب)

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية باستخدام كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين كعلاج لفيروس كورونا المستجد لكن في المستشفيات فقط، وهما عقاران مضادان للملاريا يعلق عليهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب آمالاً كبيرة.

وأكدت وزارة الصحة الأميركية في بيان أن إدارة الغذاء والدواء أعطت الضوء الأخضر من أجل توزيع الأطباء ووصف هذه العلاجات للمرضى المراهقين والراشدين المصابين بالفيروس، الذين يعالجون في المستشفيات، بشكل مناسب، عندما تكون التجارب السريرية غير متوافرة أو ممكنة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشاد الرئيس الأميركي الثلاثاء الماضي بهذا العقار، قائلاً إن هناك فرصة حقيقية لأن يكون له أثر هائل، سيكون بمثابة هبة من الله إذا نجح.

ويدافع الطبيب الفرنسي ديدييه راوولت المثير للجدل عن هذا الدواء وقدّم دراسات عنه لم تقنع تماما المجتمع العلمي.

وحذرت السلطات الصحية الأميركية السكان من معالجة أنفسهم منزليا، إذ توفي أحد سكان ولاية أريزونا (جنوب غرب) بعد تناوله فوسفات الكلوروكين المخصص لتنظيف أحواض السمك.

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ويعمل المعهد الوطني للصحة وإدارة البحث والتنمية في مجال الطب الحيوي في الولايات المتحدة على اختبارات سريرية للعلاجات. وسينطلق اختبار مبني على بروتوكول أعده البروفيسور راوولت، ويجمع بين الهيدروكسيكلوروكين وأزيثرومايسين (مضاد حيوي)، في نيويورك.

وفي الولايات المتحدة أكثر من 140 ألف إصابة و2489 وفاة بالفيروس، وفق جامعة جونز هوبكينز.