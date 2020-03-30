ترامب يرجح وصول أميركا إلى ذروة معدل الوفيّات بسبب «كورونا» خلال أسبوعين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، (أرشيفية: الإنترنت)

رجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أن يصل معدّل الوفيّات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد إلى ذروته في غضون أسبوعين.

وأشار ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إلى أنّه سيمدّد الإرشادات الحكوميّة المتعلّقة بالتباعد الاجتماعي حتّى 30 أبريل، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال إنّه بالاستناد إلى التقديرات فإنّ ذروة معدّل الوفيات يرجح أن تحدث في غضون أسبوعين، مضيفا: لذلك، سنمدّد إرشاداتنا حتّى 30 أبريل لإبطاء انتشار الفيروس.

يذكر أن ترامب بجري يوميا مؤتمرا صحفيا من أجل الحديث حول التداعيات الخاصة بأزمة انتشار كورونا، وما يتعلق بها مثل توفير مستشفيات ميدانية وأجهزة تنفس، التي تحتاجها بشدة المدن الموبوءة وخصوصا نيويورك، إذ تسجل أعلى معدل إصابة في الولايات المتحدة.