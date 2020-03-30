ترامب يتباهى بنسب المشاهدة المرتفعة لمؤتمره الصحفي اليومي حول كورونا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب, (أرشيفية : الإنترنت)

تباهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على تويتر الأحد بنسب المشاهدة المرتفعة، لمؤتمره الصحفي اليومي حول فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح الولايات المتحدة.

وقال ترامب، «لأن نسب مشاهدة مؤتمراتي الصحفية مرتفعة جدا (...) فإن الاعلام العاجز ينتابه الجنون»، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف مقتبسا أول جملة من مقالة في صحيفة نيويورك تايمز، تقول إن الرئيس ترامب «يحقق نجاحا ساحقا في نسب المشاهدة»، حاذفا بقيتها.

وتقول العبارة كاملة إن ترامب حقق نجاحا ساحقا بالنسبة إلى نسب المشاهدة، لكن «بعض الصحفيين وخبراء الصحة العامة يقولون إن ذلك قد يكون أمرا خطيرا».

وتتابع الصحيفة أن الرئيس ترامب «كرر معلومات وصفها أطباء ومسؤولون في الصحة العامة، بأنها سيئة ومضللة أو خاطئة تماما».

ترامب تجاهل هذه التعليقات وركز فقط على أرقام معدلات المشاهدة لمؤتمراته التي توازي مباريات كرة القدم الأميركية التي تبث ليلة الإثنين، أو الحلقة الاخيرة من المسلسل الناجح «ذا باتشيلر».

وتوجه الرئيس بالنقد الى وسائل الاعلام قائلا «الإعلام العاجز يريدنا أن نفشل»، مؤكدا أن «هذا لن يحدث أبدا».

ويعقد ترامب مؤتمرات صحفية مطولة يوميا الساعة الخامسة إدارته لفيروس كورونا، ويشاركه فيها نائبه مايك بنس وكبار الخبراء.

في البداية كانت معظم قنوات التلفزيون الكبرى تنقل المؤتمر مباشرة بشكل كامل، لكن بدأ بعضها بالتخلي عن ذلك بسبب «التضليل»، وفق ما قالت راشيل مادو من قناة «إم إس إن بي سي».

لكن قناة «فوكس نيوز» تابعت بث المؤتمر بكامله، فيما عمدت قنوات أخرى مثل «سي إن إن» إلى قطع البث قبل أن يغادر ترامب المنصة.