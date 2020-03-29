نيجيريا تأمر بوقف التنقل في لاجوس وأبوجا 14 يوما لمكافحة «كورونا»

جنديان أمام مستشفى عسكري في لاغوس بنيجيريا، 28 فبراير 2020. (فرانس برس)

أمر الرئيس النيجيري محمد بخاري يوم الأحد بوقف التنقل في لاجوس والعاصمة أبوجا لمدة 14 يوما في محاولة لكبح انتشار فيروس «كورونا».

وأعلنت نيجيريا 97 حالة إصابة مؤكدة بـ«كورونا» ، معظمها في المدينتين الرئيسيتين. وقال بخاري في كلمة نقلها التلفزيون إن هذه القيود ستبدأ الساعة 11 مساء (2200 بتوقيت جرينتش) يوم الإثنين. وأضاف أن هذه القيود ستسري أيضا على ولاية أوجون المجاورة للاجوس، وفق «رويترز».

ويخشى خبراء الصحة من احتمال انتشار المرض على نطاق واسع في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 200 مليون نسمة في ظل نظام ضعيف للصحة العامة.

وقال بخاري في كلمته «على جميع المواطنين في هذه المناطق البقاء في منازلهم. يجب تأجيل التنقل من وإلى الولايات الأخرى. يجب إغلاق جميع الشركات والمكاتب في هذه الأماكن بشكل كامل خلال هذه الفترة».

وأضاف بخاري أن «فترة الاحتواء» ستُستغل في «تحديد وتتبع وعزل كل الأفراد الذين خالطوا حالات إصابة مؤكدة».

وتمثل كلمة الرئيس أول خطاب مهم إلى الأمة يلقيه منذ أعلنت البلاد تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في أواخر فبراير. وبدأت لاجوس، وهي العاصمة التجارية لنيجيريا ويقطنها نحو 20 مليون شخص، إغلاقا جزئيا لمدة سبعة أيام أواخر الأسبوع الماضي.