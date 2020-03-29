إسبانيا تسجل 838 وفاة بـ«كوفيد-19» في يوم واحد

سجلت إسبانيا 838 وفاة بفيروس «كورونا المستجد» خلال 24 ساعة، في حصيلة قياسية جديدة بعد تسجيل 832 وفاة السبت، وفق أرقام نشرتها وزارة الصحة الأحد.

وقال مدير مركز الطوارئ الصحية فيرناندو سيمون: «يبدو أن تطور (الوباء) في طور الاستقرار، بل يبدو حتى في طور التراجع، لكن يجب التذكير بأن مشكلتنا الرئيسية الآن هي ضمان عدم استنفاد طاقة وحدات العناية المركزة»، وفق «فرانس برس».

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة الأحد 78797، ما يعني تسجيل ارتفاع بـ9.1% خلال يوم. لكن أرقام وزارة الصحة توضح أن العدد الجديد أدنى مما سجل الأربعاء بـ20%.

ورغم تزايد عدد الوفيات يوميًّا في إسبانيا، تأمل السلطات الصحية بلوغ ذروة انتقال العدوى مع تباطؤ وتيرة ارتفاع الإصابات والوفيات.

وترفع الوفيات الجديدة حصيلة الضحايا إلى 6528، ما يعني تباطؤ وتيرة الوفيات (14.7 % خلال 24 ساعة مقابل 27% يوم الأربعاء). وارتفع أيضًا عدد المتعافين بـ19.7% خلال 24 ساعة ليبلغ 14709.

لكن، ستشدد إسبانيا تدابير الحجر لتجنب اكتظاظ المستشفيات. ونبه سيمون إلى أن «ست مناطق (من بين 17) بلغت سقف قدرة استيعابها، وتقترب ثلاث أخرى من بلوغه».

وشملت التدابير المتخذة لمكافحة «كوفيد-19» في إسبانيا إيقاف «الأنشطة غير الضرورية». وقال رئيس الحكومة بيدرو سانشيز: «على جميع العاملين في الأنشطة غير الضرورية التزام منازلهم خلال الأسبوعين المقبلين» حتى الخميس 19 أبريل، بداية عطلة عيد الفصح.

وعلى رأس قائمة الأنشطة الضرورية الصحة والتغذية والطاقة. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على هذا الإجراء الأحد في اجتماع استثنائي تحدد فيه القطاعات المعنيّة.

ويهدف تشديد التدابير إلى الحد في شكل أكبر من التنقلات وبالتالي كبح انتشار الفيروس. وفرضت السلطات الإسبانية حجرًا هو من الأكثر صرامة في العالم منذ منتصف مارس، ومددته إلى 11 أبريل.

وحتى الآن، يمكن للإسبان مغادرة منازلهم للعمل في حال تعذر العمل من بعد، وشراء الغذاء والعلاج أو القيام بجولة سريعة مع كلابهم. وكثفت الشرطة توقيف المخالفين الذين بلغ عددهم 760 منذ 14 مارس، وسجلت نحو 60 ألف مخالفة لقواعد التجول الجديدة، وفق مدير عمليات الشرطة أنخيل غونزاليس.