السعودية تصادر خمسة ملايين كمامة مخزنة وتسجل أربع وفيات إضافية بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 مارس 2020, 03:35 مساء

صادرت السلطات السعودية أكثر من خمسة ملايين كمامة خلال أسبوع جرى تخزينها لبيعها لاحقًا بسعر أعلى، في وقت تتزايد أعداد ضحايا وباء «كوفيد-19» في المملكة التي سجلت 4 وفيات جديدة الأحد، ونحو مئة إصابة.

وضبطت الفرق الرقابية في وزارة التجارة في حائل، شمال الرياض، مليونًا و168 ألف كمامة مخزنة لدى شخص أجنبي كان ينوي بيعها في وقت لاحق، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية «واس» .

وقامت السلطات بحجز الكمامات وإعادة وضعها في الأسواق بمنطقة حائل. وفي جدة، عثرت فرق التفتيش الحكومية، الأربعاء، على أربعة ملايين و310 آلاف كمامة مخزنة.

وتم حجز الكميات وإعادة توزيعها على الأسواق، وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقها، بحسب الوكالة.

ويسجل طلب كبير على الكمامات في السعودية وفي كل أنحاء العالم للاستخدام الطبي وللحد من انتشار الفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 30 ألف شخص.

وفرضت السعودية، التي يزورها ملايين المسلمين سنويًّا لأداء العمرة ومناسك الحج، إجراءات وقائية صارمة للحد من انتشار الفيروس تشمل منع التجمعات بما في ذلك صلاة الجماعة ومناسك العمرة، والحد من التنقل، وإغلاق المدارس والمراكز التجارية الكبرى، وتعليق الرحلات الجوية.

وسجلت السعودية، الأحد، أربع وفيات جديدة لمقيمين، وهو العدد الأكبر في يوم واحد في المملكة ودول الخليج الخمس الأخرى. وارتفع إلى 8 عدد الوفيات في السعودية التي أعلنت كذلك 96 إصابة جديدة ليصل عدد المصابين الإجمالي إلى 1299 تعافى 66 منهم.

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