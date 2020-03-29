ترامب يتخلى عن فكرة وضع ولاية نيويورك في الحجر الصحي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 مارس 2020, 08:02 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

تخلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، عن فكرة فرض حجر صحي على ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت، بعدما كان تطرق في وقت سابق إلى هذه الفرضية في إطار مواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وقال ترامب إنّه طلب من مراكز مكافحة الأمراض، وهي الهيئة الصحّية الوطنيّة، إصدار بيان «حازم» يمنع حركة الدخول إلى هذه الولايات أو الخروج منها، دون أن يعني ذلك إغلاقاً لحدودها، حسب وكالة «فرانس برس».

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وقال ترامب للصحفيين خلال مغادرته البيت الأبيض السبت إنه يريد فرض الحجر الصحي على نيويورك «لأنها بقعة ساخنة»، لكنه استبعد إغلاق المترو في المدينة.

تجاوز عدد الوفيّات جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة الألفين، أمس السبت، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفًا، استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، بحسب «فرانس برس».

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