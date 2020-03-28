فرنسا تطلب «أكثر من مليار» كمامة واقية من الصين لمواجهة تفشي فيروس «كورونا

طبيب فرنسي يرتدي كمامة قبل معاينة أحد مرضاه في عيادته في إحدى ضواحي باريس. (ا ف ب)

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، السبت، أن فرنسا طلبت من الصين تزويدها بـ«أكثر من مليار» كمامة واقية لمواجهة تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي إلى «إقامة جسر جوي وثيق ومكثف بين فرنسا والصين بشكل يسهل دخول الكمامات الواقية إلى أراضينا»، مذكرًا بأن بلاده بحاجة إلى 40 مليون كمامة أسبوعيًّا، بحسب «فرانس برس».

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وأوضح الوزير أن فرنسا تنتج أسبوعيًّا ثمانية ملايين كمامة، مشيرًا إلى أن المخزون لن يكفي. وأكد رئيس الوزراء إدوار فيليب أن «هناك طريقة أخرى للتعامل مع حجم الطلب الكبير، وهي أن نحاول تصنيع منتجات جديدة، استخدام غنى الشركات الفرنسية وابتكارها على صعيد الأقمشة والورق من أجل صناعة كمامات جديدة تلائم استعمالات معيّنة».

ولفت إلى أن هذه الكمامات لن تكون مخصصة للاستعمال الطبي بل لاستخدامها من قبل أشخاص عاديين يريدون حماية أنفسهم. وقال رئيس الوزراء إن «24 شركة وطنية للإنتاج حددت أنواع الكمامات التي تريد تصنيعها، وهي قادرة على إنتاج نحو نصف مليون كمامة يوميًّا في الأيام المقبلة، ونحو مليون كمامة يوميًّا في أبريل، بعضها يمكن استعماله أكثر من مرة ويمكن غسلها خمس مرات على الأقل».