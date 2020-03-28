ترامب يدرس فرض الحجر الصحي على نيويورك ويرسل سفينة طبية تتبع البحرية الأميركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أنه يدرس فرض حجر صحي لمدة 14 يومًا على ولاية نيويورك، وربما نيوجيرسي وكونيتيكت، وذلك بسبب تزايد حالات الإصابة بمرض «كوفيد-19» الناتج عن فيروس «كورونا المستجد».

وقال ترامب للصحفيين خلال مغادرته البيت الأبيض إنه يريد فرض الحجر الصحي على نيويورك «لأنها بقعة ساخنة»، لكنه استبعد إغلاق المترو في مدينة نيويورك، بحسب موقع «الحرة العربي» الأميركي.

وأعلن ترامب كذلك أنه لا يعرف ما إذا كان سيتم إنهاء الإغلاق في البلاد بحلول 12 أبريل. وكان حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، ذكر السبت أن عدد الحالات الإيجابية في الولاية بلغ 52318 حالة، بينما وصلت الوفيات إلى 728.

وأعلن الحاكم أيضًا تأجيل الانتخابات التمهيدية في الولاية التي كانت مقررة يوم 28 أبريل، إلى يوم 23 يونيو المقبل.

توجه ترامب إلى مدينة نورفولك في ولاية فرجينيا لحضور مراسم إطلاق سفينة طبية تتبع البحرية الأميركية من المقرر أن تتجه نحو نيويورك للمساهمة في جهود مكافحة الفيروس هناك.