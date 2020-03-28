اليابان تعلن 57 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» بمركز للمعاقين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 مارس 2020, 05:51 مساء

قالت هيئة الإذاعة العامة في اليابان، «ان.اتش.كيه»، إن السلطات أكدت رصد 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مركز للمعاقين في محافظة شيبا قرب طوكيو.

وحذر رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في وقت سابق من السبت، من إمكانية إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق «سبوتنيك» الروسية.

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وأشار إلى أن العاصمة طوكيو تواجه مرحلة حرجة وذلك بعد تسجيلها أعلى معدل إصابات يومي بالفيروس بأكثر من 60 حالة. قال آبي، في مؤتمر صحفي، «في اليابان نشهد تزايد أعداد الإصابة، والآن طوكيو تواجه مرحلة حرجة ما يستدعي التعاون مع القطاعات كافة».

وتابع «ندرس إعلان حالة الطوارئ، ولكن لم تصل البلاد إلى الحد الذي يستدعي ذلك حتى الآن». كما أعلن آبي أن بلاده سوف تدرس إمكانية نجاح علاج الملاريا في الشفاء من فيروس «كورونا المستجد». قال آبي، في مؤتمر صحفي، إن اليابان «بصدد دراسة مدى نجاح علاج الملاريا لعلاج فيروس كورونا وآثاره وتداعياته». وأضاف أن بلاده «ربما تبدأ التجارب على بعض اللقاحات ضد فيروس كورونا قريبا».

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