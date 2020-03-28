تونس تتسلم مساعدات طبية من الصين لمواجهة وباء «كورونا»

الرئيس التونسي ونظيره الصين. (أرشيفية: الإنترنت)

تسلمت تونس، السبت، مجموعة من المعدات الطبية إلى جانب أدوات للوقاية والحماية الخاصة بمواجهة وباء «كورونا»، من الصين.

وأعربت الرئاسة التونسية في صفحتها الرسيمة على الـ«فيسبوك» عن «عميق ارتياحها لهذا الدعم الذي يعكس البعد الإنساني في سياسة جمهورية الصين الشعبية التي استجابت دون تردد وبأقصى سرعة لطلب رئاسة الجمهورية لحماية الإطار الطبي وشبه الطبي، ولكافة الإطارات والأعوان في مختلف القطاعات الأخرى الذين يقفون في الصفوف الأمامية في هذه الحرب التي تخوضها الإنسانية جمعاء».

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وأكد بيان الرئاسة «العمل على دعم هذا المجهود الذي يتواصل دون انقطاع مع كل الأشقاء والأصدقاء، من ذوي النوايا الصادقة، حتى يتجاوز العالم بأسره هذه الجائحة».

كما أشار إلى ضرورة «توزيع هذه المساعدات وفق مقاييس موضوعية على كل الأسلاك المعنية وهي، فضلاً عن العاملين في القطاع الصحي، قواتنا الأمنية والعسكرية إلى جانب كل المتدخلين الآخرين، ومن بينهم المؤسسات الإعلامية».